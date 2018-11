Sappemeerster krijgt celstraf en tbs voor ontucht en kinderlokken

Een 30-jarige Sappemeerster is voor ontucht, kinderporno en vrijheidsberoving veroordeeld tot 279 dagen celstraf en tbs met voorwaarden. Tegen de man was drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist.

De slachtoffers van de man waren vier meisjes in de leeftijd van 6 tot 9 jaar oud.

Meisje misbruikt in auto

De man sloeg toe in verschillende woonwijken in Haren. Hij raakte met de kinderen in gesprek door hen de weg naar een pinautomaat te vragen.

De man gijzelde onder meer een meisje van 9 jaar korte tijd. Het kind werd de auto ingetild, vastgehouden en misbruikt. Daarna zette hij haar weer uit zijn auto.

Witte auto

Aan de andere kinderen liet hij zijn geslachtsdeel zien. Hij wilde van de kinderen ook een foto van hun buik maken.

Hij werd aangehouden na meerdere meldingen over een kinderlokker in een witte auto. Het signalement van de man kwam overeen met wat de kinderen verklaarden.

DNA-materiaal

De Sappemeerster bekende pas nadat hij werd geconfronteerd met DNA-materiaal dat werd aangetroffen aan de binnenkant van het ondergoed van het 9-jarig meisje.

Ook troffen agenten op de laptop en mobiele telefoon van de man kinderporno aan.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man is veroordeeld voor acht feiten. De rechtbank is het met deskundigen eens dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij kampt met diverse stoornissen.

Ook gebruikte hij in die periode anabolen en steroïden, maar dat woog de rechtbank niet mee in haar veroordeling. Wel moet de man per direct een behandeling ondergaan.

Zodra de Sappemeerster op vrije voeten komt, op 6 december, wordt hij meteen opgenomen in een zorginstelling. 'Zonder behandeling geen waarborg', aldus de rechtbank.

Geen gebiedsverbod

Het Openbaar Ministerie had ook een ruim gebiedsverbod geëist. Omdat de man een lang traject ingaat met voorwaarden besloot de rechtbank daar vanaf te zien.

De man is in 2009 ook in beeld geweest voor soortgelijke feiten. Hij werd destijds vrijgesproken.

