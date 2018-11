Deel dit artikel:













Onderzoek: Nederlandse gasvraag nauwelijks gedekt door langetermijncontracten Nederland is sinds kort netto importeur van gas (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Van de hoeveelheid gas die Nederland in 2023 nodig heeft, blijkt maar 0,4 procent in langetermijncontracten te zijn vastgelegd. Dat blijkt uit een internationale studie van IHS Markit, in opdracht van GasTerra. Dat percentage is aanmerkelijk lager dan in omringende landen. Ter vergelijking: in België wordt al 36 procent van de gasvraag met lange termijncontracten afgedekt, in Duitsland

Geschreven door Egbert Minnema

Datajournalist

is dat 64 procent en in Spanje zelfs 94 procent. Nederland valt volgens dit onderzoek van IHS dus uit de toon.



Volledige afhankelijkheid is 'riskant' Het internationale onderzoeksbureau vindt het riskant als Nederland zich volledig van de open gasmarkt afhankelijk maakt vanaf het moment dat de gaskraan in Groningen dicht gaat. IHS adviseert daarom de behoefte aan gas deels te dekken met langetermijncontracten. Volgens GasTerra-woordvoerder Anja Hulshof is dat van belang voor de leveringszekerheid.

Bij een zeer strenge winter bestaat de kans dat er niet genoeg gas beschikbaar is, óf dat we hoge prijzen betalen Anja Hulshof - Woordvoerder GasTerra 'Als er geen langetermijncontracten zijn, dan is Nederland afhankelijk van wat er per dag op de markt is. Bij een zeer strenge winter bestaat de kans dat er niet genoeg gas beschikbaar is, óf dat we hoge prijzen betalen.'

Van netto exportland naar netto importland Volgens GasTerra was Nederland netto een exportland als het gaat om gas. Dit is inmiddels anders. Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de RUG, legt uit dat dit niet alleen komt doordat Nederland in 2030 stopt met de gaswinning. 'We hebben allerlei contracten met het buitenland waarin is vastgelegd hoeveel gas we aan andere landen moeten leveren. Dus als een ander land zegt: dat gas willen wij inderdaad hebben, dan zijn wij daaraan gehouden.' Door die afspraken is er weinig Gronings gas over voor ons eigen land. Volgens Jepma haalt Nederland daarom nu al voor een belangrijk deel gas uit het buitenland.

Geen ervaring als gasimporteur Hulshof vult aan: 'Omdat Nederland altijd een exportland is geweest, hebben we als land nooit echt nagedacht hoe we beleid moeten voeren op het importeren van gas en wat voor contracten daarvoor moeten komen.' Volgens haar is dat nu wel van belang. 'Daarom hebben we IHS gevraagd als onafhankelijk onderzoeksbureau te onderzoeken hoe andere gasimporterende landen met lange termijncontracten omgaan, en wat Nederland hiervan kan leren. Deze resultaten laten zien dat het huidige Nederlandse gasimportbeleid sterk afwijkt.'

Niet vreemd Volgens Jepma is het niet vreemd dat Nederland nu nog geen grote aantallen importcontracten voor de lange termijn heeft. 'Nederland is sinds kort netto importeur. Andere landen om ons heen doen dat al jaren, want die hebben zelf geen gas om te winnen.'