Veendammer bedrijf ABS na overname een keer zo groot

Het Veendammer bedrijf ABS Group neemt de Brabantse firma WDH Hydraulics over.

WDH Hydraulics ging eind oktober failliet. ABS Group kwam al snel in beeld als kandidaat voor overname van het bedrijf uit Eersel. ABS en WDH zitten beide in dezelfde markt. De bedrijven produceren geavanceerde hydraulische apparatuur, zoals cilinders.

Goede aanvulling

ABS, dat kleinere cilinders op maat maakt, ziet WDH als een goede aanvulling op de eigen productie. WDH produceert cilinders van een wat groter formaat en heeft veel klanten in de zware industrie en de maritieme sector.

Perspectieven

Volgens ABS Group versterkt de overname de perspectieven voor de Veendammer onderneming. 'De markt is goed, de laatste paar jaar zijn we telkens gegroeid en hebben we geïnvesteerd in mensen en in machines', zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Behoud van werk

ABS werd begin jaren negentig opgezet door ondernemer Dick Abee, samen met twee compagnons. ABS Group bestaat nu uit twee bv's: ABS Cilinders en ABS Hydromarine, dat vooral in Sint Petersburg zit en boegschroeven levert. Rob Abee, zoon van de oprichter, is momenteel eigenaar en directeur van het bedrijf.

Bij ABS Group werken 38 mensen. WDH heeft dertig man personeel. Die medewerkers houden allemaal hun baan.