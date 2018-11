Deel dit artikel:













Burgemeester Den Oudsten: 'Hans Nijland verdient een grote pluim' Burgemeester Peter den Oudsten van gemeente Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Burgemeester van Groningen Peter den Oudsten vindt het jammer dat Hans Nijland vertrekt aan het eind van dit voetbalseizoen, maar begrijpt de keuze wel. Den Oudsten was al in een eerder stadium op de hoogte gebracht van het vertrek van Nijland. 'Ik denk dat Hans Nijland een aantal mensen vooraf geïnformeerd heeft, dat is ook logisch. Hij heeft onder meer mij geïnformeerd.'

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

De burgemeester roemt de kwaliteiten van Nijland. 'Hij verdient een grote pluim voor wat hij bij de club tot stand heeft gebracht.' 'Geen grote conflicten gehad' De twee bestuurders hebben talloze keren met elkaar rond de tafel gezeten. Volgens Den Oudsten leverde dat nooit ongemakkelijke momenten op. 'Het was altijd prettig, we kunnen het persoonlijk goed met elkaar vinden. Ik heb begrip voor wat er binnen de FC speelt en Hans Nijland heeft begrip voor de positie van de burgemeester. Zeker als het gaat om openbare orde en veiligheid, grote conflicten hebben we niet gehad.' Vriespunt onder Rehwinkel De huidige burgemeester mag dan louter positief zijn over de betrekkingen tussen hem en de vertrekkend directeur; de relatie tussen Nijland en het stadsbestuur was onder burgemeester Peter Rehwinkel gedaald tot het vriespunt.



Rehwinkel wilde in 2013 de vrije kaartverkoop van een thuiswedstrijd tegen FC Twente beperken. Tot groot ongenoegen van Nijland. Hij besloot toen niet meer met Rehwinkel aan tafel te zitten bij het veiligheidsoverleg. Kop van Jut De huidige burgemeester vindt het jammer dat Nijland het stokje overdraagt, maar snapt de keuze wel. 'Als je zoiets al lang doet dan word je ook, onterecht, weleens de kop van Jut. Ik vind ook dat na een jaar of tien veel organisaties voorzien moeten worden van nieuwe energie. Ik heb veel respect voor wat hij gedaan en veel respect voor deze stap.'

