Nieuw boek en oud verhaal van Ede Staal in Noordmannen

Het idee voor het nieuwe boek 'Tied vlugt veurbie' van oud-presentator en oud-hoogleraar Grunneger Toal Siemon Reker werd min of meer geboren in de uitzending van De Noordmannen.

Reker was afgelopen zomer op 22 juli, de sterfdag van Ede Staal, in het geboortehuis van Ede Staal in Warffum te gast bij Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge om te praten over de Groninger troubadour.

Dat dou ik die nait noa

Al pratend over Ede, zijn liedjes en zijn verhalen, dacht Reker om zijn twee eerdere boeken 'Deur de dook zai ik de moan en 'Dat dou ik die nait noa' over de in 1986 overleden zanger te bundelen tot een nieuw boek.

Dat is gelukt. Het eerste exemplaar van 'Tied vlugt veurbie' wordt komende zondag gepresenteerd bij de Noordmannen.Reker heeft in het boek ook de publicaties in de media over Ede Staal van de afgelopen jaren meegenomen.

Flip Buurmeijer

Oud-PvdA-kamerlid Flip Buurmeijer, een vroegere schoolvriend van Ede uit Leens, krijgt het eerste boek overhandigd.

Dat is niet zo maar. Een van de laatste verhalen die Staal grotendeels met de hand schreef, ging over zijn oude kameraad Buurmeijer. Dit verhaal is nooit uitgezonden of gepubliceerd. Erik Hulsegge gaat het in de uitzending voorlezen op de plek van zijn column om half tien.

De Noordmannen komt zondag tussen 8.00 en 10.00 uur live vanuit de Notoarestoen in Eenrum.