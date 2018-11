Opluchting bij tegenstanders verplichte koopzondag: 'Vier jaar voor gestreden'

'Blij, ontzettend blij. Ik heb net een telefoontje gekregen dat er witte rook was. Heel blij,' zegt Peter Oest van Paddepoel Fietsen.

De tegenstanders van de verplichte koopzondag in winkelcentrum Paddepoel in Groningen kunnen het haast niet bevatten: ze hoeven niet meer open op zondag. Ook zijn alle boetes die ze eerder kregen voor het dicht blijven van tafel. Daarmee is het koopzondagenconflict nu echt voorbij.

Nieuwe openingstijden

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren presenteerde een paar weken geleden al een voorstel met nieuwe openingstijden. Daarin is de verplichte maandelijkse koopzondag geschrapt. Ook het laatste uur op de donderdagavond hoeven winkels niet meer open te zijn.

Champagne gaat open

Maandag moesten de leden van de eigenarenvereniging daar nog oordelen; ze stemden met ruime meerderheid in.

'Hier hebben we vier jaar lang voor gestreden. Niets meer en niets minder', zegt bloemist René Bolhuis. Ook hij is 'heel blij' dat de strijd nu achter de rug is. De winkeliers durfden er de afgelopen weken nog niet in te geloven, maar zeggen nu de champagne open te trekken.

Knuffelen

Toen het nieuws bekend werd zochten ze elkaar direct op. 'Peter (Oest, red) gaf me een knuffel, voor het eerst', lacht Bolhuis. Beide ondernemers zeggen nu weer vooruit te kijken. Oest: 'Het heeft vier jaar geduurd. Wat mij betreft vier jaar te lang. We gaan nu weer lekker verder.'

Ook de derde grote tegenstander van koopzondagen, Erik Jongholt van Sooloo Mannenmode, is blij dat de zaak nu afgesloten is. 'De angel is uit de wond gehaald.'

Zes dagen open

De verwachting van de Vereniging van Eigenaren dat winkeliers alsnog opengaan op zondag, omdat daar steeds meer klanten op af komen, weerspreekt Oest. 'Dat gaan we niet doen. Of dan gaan we een andere dag dicht. We zijn zes dagen per week open, niet meer.'

