De jaren Nijland: hoogte- en dieptepunten bij de FC

Een FC Groningen zonder Hans Nijland, wie kan zich dat nog voorstellen? Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten van FC Groningen onder de langstzittende algemeen directeur van de Eredivisie.

Van de 47 jaar dat de FC bestaat heeft Nijland ongeveer 22 jaar aan het roer gestaan. In die decennia is er veel veranderd bij de Trots van het Noorden. De club degradeerde, promoveerde en verhuisde naar een nieuw stadion. Dat levert de volgende grafiek op.



1 juni 1996: Nijland bij FC Groningen

Hans Nijland treedt aan als commercieel directeur bij de FC. Een half jaar later wordt hij al benoemd tot algemeen directeur.

27 mei 1998: Degradatie

Een gitzwarte dag voor FC Groningen. De club verliest in de nacompetitiewedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden met 3-1. Daarna speelt Groningen maar liefst twee seizoenen in de Eerste Divisie.

28 mei 2000: Promotie

FC Groningen keert terug naar de Eredivisie. In de uitwedstrijd tegen FC Emmen is een doelpunt van Magnus Johansson genoeg om te promoveren. Nog dezelfde dag stroomt de Grote Markt vol tijdens de huldiging.

2 december 2000: Debuut Arjen Robben

Arjen Robben maakte zijn debuut bij de FC. In de uitwedstrijd tegen RKC valt de vleugelaanvaller in voor Leonardo. Nijland noemt hem de beste speler die FC Groningen gehad heeft. De Bedumer is nog regelmatig bij thuiswedstrijden van de club aanwezig.

22 oktober 2002: Aanstelling Ron Jans

Ron Jans volgt Dwight Lodeweges op als trainer. In de jaren onder Jans (2002-2010) groeit de club van degradatiekandidaat tot subtopper in de Eredivisie. Tegenwoordig is de oud-trainer technisch manager bij de club.

13 januari 2006: Opening Euroborg

In de eerste officiële wedstrijd in de Euroborg wint FC Groningen met 2-0 van SC Heerenveen. De eerste doelpuntenmaker in het nieuwe stadion is clubheld Erik Nevland. Voor de verhuizing speelde FC Groningen in het roemruchte Oosterparkstadion. Nijland noemt het nieuwe stadion zijn hoogtepunt bij de club.

Vuurwerk bij de opening van het nieuwe stadion (Foto: ANP)



Juni 2006: Aankoop Luis Suárez

Eind juni 2006 vertrekt Nijland samen met successcout Henk Veldmate naar Uruguay. Daar kopen ze een van de beste spelers van het moment: Luis Suárez. De aanvaller wordt gehaald voor ruim 1,5 miljoen euro. Op dat moment de hoogste prijs die de club ooit voor een speler neerlegde. Het Groninger publiek kan een jaar genieten van de balkunstenaar. Ajax haalt hem een jaar later op voor 8 miljoen euro.

14 september 2006: En we gaan met de trekker…

FC Groningen speelt in de UEFA Cup tegen Partizan Belgrado. In de uitwedstrijd verliest de FC met 4-2. In de return blijkt een 1-0 overwinning niet genoeg om de groepsfase van het toernooi te bereiken. FC Groningen speelt hierna nog drie seizoenen Europees voetbal.

23 april 2008: Stadionbrand

Tijdens een sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax, vat wc-papier bij de Z-side vlam. Fans vluchten het veld op om aan de brand te ontsnappen. 28 supporters raken gewond.

Fans vluchten voor het vuur (Foto: ANP)



Juli 2009: Transfer Marcus Berg

'Koopman' Nijland verkoopt Marcus Berg. De spits vertrekt naar Hamburger SV voor ongeveer tien miljoen euro. Het hoogste bedrag dat ooit voor een speler van FC Groningen betaald is. Andere opzienbarende spelers die de club voor hoge bedragen verlieten zijn Dusan Tadic (7,7 miljoen), Tim Matavz (6 miljoen) en Virgil van Dijk (3 miljoen).

10 mei 2012: Ontslag Pieter Huistra

Nijland ontslaat Pieter Huistra na een teleurstellend seizoen. FC Groningen blijft dat jaar steken op een 14e plaats. De laagste klassering van de FC sinds 2006. De club heeft er geen vertrouwen in dat onder Huistra de resultaten in het nieuwe seizoen zullen verbeteren.

3 mei 2015: Bekerwinst

FC Groningen wint in een volle Kuip de KNVB Beker. Tegenstander PEC Zwolle wordt met 2-0 verslagen. De bekerwinst is sportief gezien het grootste succes onder Nijland. Nooit eerder werd 'de dennenappel' door FC Groningen mee naar huis genomen.



Nijland uitzinnig van vreugde na bekerwinst (Foto: ANP)



31 december 2015: Groninger van het jaar

Nijland wordt gekozen tot Groninger van het Jaar. Hij krijgt deze prijs na een topseizoen, met winst in de KNVB Beker en het halen van Europees voetbal.

23 september 2018: Doelman opgepakt

Doelman Sergio Padt wordt na een thuiswedstrijd opgepakt in de trein naar huis. Hij zou een conducteur hebben mishandeld en beledigd. Na dit incident levert hij zijn aanvoerdersband in. De doelman verschijnt in januari voor de rechter.

13 oktober 2018: Opening TopsportZorgCentrum

Het TopsportZorgCentrum wordt geopend op sportpark Corpus den Hoorn. Het multifunctionele pand wordt gebruikt door de jeugdteams en de eerste selectie van de club. Het centrum zou eerst vernoemd worden naar Robben, maar er was een probleem rond de naamgevingsrechten.

12 november 2018: Nijland kondigt vertrek aan

Een dag na de thuisoverwinning tegen rivaal SC Heerenveen laat Nijland weten dat hij FC Groningen na dit seizoen verlaat.



