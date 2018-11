Man in gezicht steken was noodweer

De rechtbank heeft een 49-jarige vrouw uit Delfzijl niet bestraft voor een steekincident in haar woning. De indringer sloeg en schopte haar en de vrouw zag geen andere uitweg dan zich te verdedigen met een mes. De rechter sprak van noodweer.

Het incident gebeurde drie jaar geleden. De vrouw kende de man die haar woning binnenstapte. De twee hadden al langere tijd ruzie. De man zei later tegen de agenten dat hij de woning binnengestapte om een einde te maken aan het gescheld over en weer.

Overdonderd

Dit liep volledig uit de hand. De vrouw voelde zich in haar woning overvallen en begon te schreeuwen. Hierop sloeg en schopte de man haar. De vrouw pakte een mes en zwaaide hiermee. Samen met haar dochter joeg zij de indringer uit de woning.

Door blijven zwaaien

Buiten bleef de vrouw met het mes zwaaien en ze verwondde haar belager in het gezicht. De wond moest later worden gehecht. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur tegen de vrouw, omdat ze buiten door bleef zwaaien met het mes en de man daardoor stak.

Deur dicht

Volgens de officier van justitie had de vrouw de deur dicht moeten gooien toen de man buiten stond. Zelfverdediging was buiten niet meer nodig geweest en ze maakte zich schuldig aan poging tot zware mishandeling. Hier ging de rechter niet in mee. Het is niet duidelijk geworden wanneer de man gewond raakte.

Kennelijk was de druk bij de vrouw om zich te verweren zo hoog dat zij zich maar bleef verdedigen. De rechter vond dit gedrag wel voorstelbaar en legde haar geen straf op.