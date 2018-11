Podcast De Koffiecorner #2: Nijland vertrekt, einde van een tijdperk

In de nieuwe RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. De tweede editie draait volledig om het aangekondigde vertrek van Hans Nijland als directeur van FC Groningen.

Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke keer een aantal gasten. Nu zijn dat Stefan Bleeker (FC Groningen), Mischa van den Berg (hoofdredacteur RTV Noord en volgde als verslaggever de beginperiode van Nijland bij FC Groningen).

-Stefan Bleeker: 'Het begon al minder te worden toen Veldmate naar Ajax ging.'

-Mischa van den Berg: 'We leven in andere tijden, zoals het in 1996 ging werkt het nu niet meer.'

-Martin Drent: 'Ik denk dat het hem, met zijn levensstijl, lichamelijk is op gaan breken.'

