'Hij slaat op de vlucht en ineens krijg je een mes in je arm' Samen met een aantal buurtbewoners greep Wim Froom in Ter Apel in toen het misging (Foto: RTV Noord)

Politiebusjes rijden af en aan in het centrum van Ter Apel. 'Mijn man is zelf slachtoffer van een steekincident, dus bij ons is er nog heel veel woede en agressie', zegt gedupeerde Willeke Froom. Op het moment dat verslaggever Ronald Niemeijer arriveert, wordt er opnieuw iemand gearresteerd.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) Handdoek in de ring Na 23 jaar neemt hij afscheid van zijn FC Groningen: directeur Hans Nijland stopt ermee aan het eind van dit seizoen. Wat laat hij achter? Journalisten Stefan Bleeker en Jan Mennega bespreken de hoogte- en dieptepunten.

2) Tijd om in te grijpen Ter Apel pikt het niet langer: in het centrum zijn de laatste tijd weer aan de lopende band winkeldiefstallen. De daders zijn vooral asielzoekers uit veilige landen. Om die reden wordt er nu een week lang extra gesurveilleerd.

3) Sluiperds op de provinciale weg De N366 tussen Alteveer en Stadskanaal ligt er een maand lang uit. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland staan langs de route om voorbijgangers te informeren over alternatieve routes..

4) Geprogrammeerd om te winnen Woensdag vertrekken ze naar het WK Legorobots in Thailand. De 12-jarige Jens en Obbe uit Garnwerd. Hun kansen schatten ze alleen niet zo hoog in..

5) Jong geleerd blijkt jong gedaan Hij is nog maar 15 jaar en won gisteren de hoofdprijs van 5000 euro voor het beste ondernemersidee voor jongeren. Die geldprijs kreeg Jesse Bouwman uit Winsum ook nog eens uit handen van zijn favoriete Youtube-held Kalvijn.

