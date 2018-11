'Ik moest gewoon weer kiezen voor een lokale partij'

Hij was burgemeester voor één dag van de gemeente Groningen, wordt gekscherend de burgemeester van Kostverloren genoemd en heeft zijn sporen verdiend in de muziekwereld: Jacob Bolhuis.

Hij staat op plek 9 van de lijst van 100% Groningen en hoopt ondanks die plek toch op een raadszetel.



Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente Groningen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggever Robert Pastoor en Peter Steinfort op bezoek bij kandidaat raadsleden van de dertien partijen die meedoen.



Jacob Bolhuis geniet vooral bekendheid in de stad Groningen door zijn werk als raadslid van de voormalige Stadspartij. Die partij is inmiddels opgegaan in de fusiepartij Stad en Ommeland. Hij verdedigde 6 jaar de kleuren van de Stadspartij in de gemeenteraad. In 2015 kon Bolhuis zich niet meer vinden in de strategie van de partij, daardoor besloot hij op te stappen.



Het politieke bloed kroop uiteindelijk toch weer omhoog bij Bolhuis. Na zijn vertrek was hij nog kortstondig lid van de PvdA, maar nu dus van 100% Groningen. Hij wilde ook heus wel wat doen voor de PvdA, maar hij werd niet gevraagd om zijn steentje bij te dragen. 'En ik moet wel gevraagd worden', aldus Bolhuis. 100% vroeg de bewoner van de wijk Kostverloren wel, Bolhuis hapte toe.





Kandidaat-raadslid 100% Groningen:Ik moest dus nu gewoon weer kiezen voor een lokale partij Jacob Bolhuis

'Mijn belangstelling gaat ook meer uit naar een lokale partij', zegt Bolhuis tijdens een wandelingetje door de wijk Kostverloren. 'Ik moest dus nu gewoon weer kiezen voor een lokale partij'. Mocht hij in de raad komen -hij verwacht het zelf niet- dan zet hij zich graag in voor de komst van de nieuwe versie van De Oosterpoort, ook al stemde zijn partij tegen de bouw van een nieuwe Oosterpoort.

'Ik ben toch dertig jaar lang werkzaam geweest in de muziekwereld. Ik heb er daardoor dus ook wel een beetje verstand van, denk ik.' Bolhuis werkte jarenlang voor concertorganisator Mojo en toerde meerdere keren met muziekicoon Fats Domino door Europa. Iets waar hij trots op is en wat hij graag ter sprake brengt.





Kandidaat-raadslid 100% Groningen:Burgemeester van Kostverloren? Het moet geen karikatuur worden Jacob Bolhuis

Minder blij is hij met zijn bijnaam: De burgemeester van Kostverloren. 'Dat is ook niet een naam die ik zelf heb verzonnen hoor. Het komt waarschijnlijk omdat je veel dingen voor de wijk doet. Daardoor is die naam waarschijnlijk eens naar voren gekomen. Ik probeer dat ook af te vlakken, het moet geen karikatuur worden.'



Hij stapt dus graag de nieuwe gemeenteraad in, maar wanneer hij niet wordt verkozen zit hij niet in zak en as. Hij is namelijk druk bezig met een nieuw bandje. 'Het zijn hele jonge jongens, met een zeer getalenteerde zanger.'

Bolhuis denkt volgend jaar meer van het bandje te laten horen. 'Plek 9 is niet bepaald een verkiesbare plek, dat realiseer ik mij ook heel erg goed. Ik zie mezelf dan ook meer als een lijstduwer.'