Binnenkort in het Lauwersmeergebied: sterren kijken zonder zere nek

Staatsbosbeheer bouwt twee nieuwe uitkijktorens in het Lauwersmeergebied die speciaal ontworpen zijn om de hemel te bestuderen. Bovenop de torens komen voorzieningen waarmee je bij onbewolkt weer's nachts op je gemak de sterrenhemel kunt bestuderen, zegt boswachter Jaap Kloosterhuis.

'De zijwanden kunnen naar voren worden geschoven, zodat je achterover kunt leunen. Dan kun je naar de sterren kijken zonder een stijve nek te krijgen.'

Ander perspectief

De torens worden ongeveer drie meter hoog. 'Dat is niet heel hoog', beaamt Kloosterhuis, 'maar voldoende om overdag een totaal ander perspectief op het meer te krijgen. Dan kijk je over de rietrand heen en kun je de vormen van de vroegere zeebodem herkennen.'

Weinig lichtvervuiling

Het Lauwersmeer is een uitgelezen plek om de hemel te bekijken, omdat het er relatief donker is. Er is weinig 'vervuiling' van kunstlicht.

'Het gebied is daarom door de International Dark Sky Association uitgeroepen tot Dark Sky Park', vertelt Kloosterhuis.

Vlak bij toegangsweg

Een van de 'hemelplatforms' wordt gebouwd bij het beeld van de zeearend, vlak bij de Groningse toegangsweg tot Lauwersoog. Het andere platform komt een kilometer verder het gebied in.

Het is de bedoeling dat de torens vóór de jaarwisseling klaar zijn.

