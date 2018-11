VVD demonstreert tegen verbod op intensieve veehouderij

De VVD Statenfractie roept op tot een demonstratie tegen het plan om verdere uitbreiding van intensieve veehouderij in onze provincie definitief te verbieden.

Die demonstratie vindt woensdag om 09.00 uur plaats voor het provinciehuis, op het Martinikerkhof in Groningen. Niet toevallig, want een half uur later beginnen de Staten aan hun vergadering.

Definitief besluit

Dan valt het definitieve besluit over een verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij. Tegenstanders willen zo'n verbod vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

Maar de VVD ziet dit anders: boeren moeten juist wel kunnen uitbreiden, zodat ze hun bedrijf kunnen vernieuwen en investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn, aldus de liberalen.

