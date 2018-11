Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Stel alles in het werk voor spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Twente' Overijssel en Drenthe onderzoeken een nieuwe spoorlijn tussen Twente en Groningen (Foto: Jannes Wiersema)

De angst dat er uiteindelijk geen trein naar Stadskanaal gaat rijden, is in het gemeentehuis voelbaar. De voltallige gemeenteraad roept het gemeentebestuur nog maar eens op 'alles in het werk te stellen' om de trein naar Stadskanaal te laten rijden.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

Een voorstel met deze oproep wordt gesteund door alle partijen. Besluit voor de verkiezingen 'De afgelopen weken zijn er allerlei berichten in de media verschenen over de trein naar Stadskanaal', zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). 'Volgend jaar zijn er verkiezingen van de provincie, daarvoor moet er een besluit worden genomen. We roepen het college nog maar eens op er alles aan te doen.' Tegenstrijdige belangen Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) gaf eerder toe dat het realiseren van de trein naar Stadskanaal een 'klus van jewelste' is. 'Deze partijen hebben allemaal enorme tegenstrijdige belangen', aldus Gräper. Zo wordt er onderhandeld over het onderhoud door spoornetbeheerder ProRail, terwijl er met museumspoorlijn STAR, de eigenaar van het traject, gesproken wordt over de spoorverbinding. Via Knoal De raad geeft wethouder Goedhart Borgesius (VVD) de opdracht mee alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de trein naar Stadskanaal te laten rijden. Temeer omdat de Knoalster politici graag willen dat de trein op termijn doorgetrokken wordt naar Emmen. 'De Provincie Overijssel wil samen met Drenthe een onderzoek starten over de mogelijkheid tussen een spoorlijn tussen Twente en Groningen. De gemeente Emmen wil de lijn waar mogelijk via Stadskanaal laten lopen', stelt Van Beek. Ook op dit vlak zal wethouder Borgesius zich moeten roeren, vindt de voltallige gemeenteraad. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) zeg toe dat hij en de rest van het college 'zich enorm zullen inzetten op deze twee punten.' Lees ook: - Provincie en gemeente stoeien over het nieuwe treinstation van Stadskanaal

- ChristenUnie aan zet bij spoorlijn Twente-Groningen