'Verbied demonstraties rondom Zwarte Piet in het Westerkwartier'

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens een demonstratie in Rotterdam (Foto: ANP)

Een gebiedsverbod voor actiegroepen die willen demonsteren tijdens de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet in het Westerkwartier. Daarvoor pleit Sterk Westerkwartier.Met deze maatregel wil de nieuwe lokale partij voorkomen dat actiegroepen de intocht verstoren met een demonstratie voor of tegen Zwarte Piet: 'Een kinderfeest moet een kinderfeest blijven.'

Geen roetveegpiet

Zelf is Sterk Westerkwartier voorstander van de 'traditionele' zwarte pieten. Op 'roetveegpieten' zitten de de dorpen in het Westerkwartier niet te wachten, zegt de partij. Sterker: sponsoren zouden in de toekomst afhaken als nieuwerwetse pieten worden gespot tijdens de intocht.

