Oordeel over experimentele wijk over verkiezingen getild

De gemeenteraad van Zuidhorn laat een besluit over de innovatieve nieuwbouwwijk Tussen de Gasten over aan de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De raad oordeelde maandag dat het plan nog te veel onduidelijkheden bevat.

In Tussen de Gasten, dat grenst aan de nieuwbouwwijk De Oostergast, wil Zuidhorn ruimte bieden aan alternatieve vormen van woningbouw.

Veel onduidelijkheden

Samen met omwonenden en andere betrokkenen ontwikkelde de gemeente hiervoor plannen en ideeën. Voor het gebied was een visie opgesteld, maar de raad wilde die in de vergadering van september niet vaststellen. Er zouden nog teveel onduidelijkheden zijn.

Die betroffen onder meer juridische gevolgen voor omwonenden, het aantal te bouwen woningen, het type woningen, de grootte van de kavels en bouwhoogtes.

Frisse blik nodig

Marcel Dijkstra, die namens de omwonenden het woord voert, is blij dat het plan voorlopig 'on hold' is gezet.

'We hebben vanaf het begin meegedacht over de invulling van Tussen de Gasten, maar het is beter dat de gemeenteraad van Westerkwartier hier nog eens met een frisse blik naar kijkt en alle aspecten nog eens onder de loep neemt. Dan kan er ook een weloverwogen besluit over worden genomen.'

