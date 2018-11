Komend jaar tóch uitbreiding van De Stuwe in Winschoten

De uitbreiding van Onderwijszorgcentrum De Stuwe in Winschoten wordt naar voren geschoven. De gemeente Oldambt kon de financiering voor 2019 niet rond krijgen, waardoor zij de plannen uitstelde tot 2020. Maar twee organisaties springen nu bij.

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs willen dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met bouwen. Zij leggen daarom zelf de eerste 89.000 euro op tafel.

In totaal is ruim een miljoen euro nodig.

Meer leerlingen

De gemeente is eigenaar van De Stuwe, waarin drie scholen zijn gehuisvest. Leerlingen krijgen daar speciaal onderwijs. Van speciaal basisonderwijs tot onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Waar een afname van het aantal leerlingen was voorspeld, nam het aantal kinderen juist toe. De toename is zo sterk, dat er extra lokalen nodig zijn.

'Hele dag in een busje'

Wethouder Bard Boon van de Partij voor het Noorden legt uit waarom de uitbreiding zo belangrijk is.

'Sommige kinderen zitten op het regulier onderwijs, waarvan je je kunt afvragen of dat goed is. Anderen krijgen les in bijvoorbeeld Stadskanaal. Die zitten de hele dag in een busje en zijn laat thuis. Dat is niet wat je wilt.'

Vijf extra lokalen

In totaal moeten er vijf lokalen gebouwd worden. Het is de bedoeling dat De Stuwe daar voor het schooljaar 2019-2020 gebruik van kan maken.