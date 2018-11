Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Scholenhoofdpijndossier' op het bordje van nieuwe gemeente Groningen De nieuwe fusiegemeente moet oordelen over de Brinkschool (Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

De gemeenteraad van Haren heeft geen besluit genomen over de verhuizing van de Brinkschool in het dorp. Daarmee is er tegemoetgekomen aan de wens van het college van burgemeester en wethouders.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

In eerste instantie wilde de gemeente Haren de Brinkschool verhuizen naar de Rummerinkhof. Aan die straat zit de Peter Petersenschool (PPS) al gevestigd. Gezamenlijk plan Die school was groot tegenstander van de komst van de Brinkschool. Ouders en directie verwachten een verkeerschaos. Uiteindelijk ging de school toch om. Samen met de Peter Petersenschool werd een gezamenlijk plan geschreven. Als de gemeenteraad dat plan zou overnemen, kon de PPS zich vinden in het verhuisplan. Niet verantwoord De gemeente Haren besloot uiteindelijk om het hele plan in de prullenbak te gooien. Er zouden teveel tegengestelde belangen zijn. Het college vond het dan ook niet verantwoord om een besluit te nemen. De keuze moet dus nu gemaakt worden door de nieuwe gemeenteraad, die er vanaf 2 januari zit. 'Jammer en verbazingwekkend' Coalitiepartij D66 was niet te spreken over het voorstel van de eigen wethouder. 'We vinden het jammer en verbazingwekkend aangezien er een signaal vanuit de scholen ligt.' De partij deed samen met VVD en ChristenUnie dan ook een poging om de Brinkschool alsnog te verplaatsen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van de scholen. Ze kwamen één zetel te kort om een meerderheid achter zich te krijgen. Laatste raadsvergadering voor fusie Het besluit rondom de verhuizing van de basisschool is genomen tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Haren. Vanaf 2019 gaat 'het Wassenaar van het noorden' fuseren met Groningen en Ten Boer. Prioriteit in nieuwe raad De nieuwe gemeente Groningen gaat dus nu over de verhuizing van de Brinkschool. De stadse fracties van Stad en Ommeland en het CDA hebben al laten weten dat de verhuizing prioriteit moet krijgen in de nieuwe gemeenteraad. Ze willen de kwestie daarom ook zo snel mogelijk bespreken. Lees ook: - Haren wil besluit over verhuizing basisschool overlaten aan Groningen

- Basisscholen Haren maken eigen plan voor veelbesproken verhuizing