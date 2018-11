Vierhonderd ambtenaren van Het Hogeland gaan verhuizen

Verhuisdozen in het gemeentehuis in Uithuizen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het is misschien is wel de grootste verhuizing die de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond ooit hebben gehad. Zo'n vierhonderd ambtenaren veranderen deze week van plek, omdat de gemeenten fuseren tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Wie nu door de gangen van de gemeentehuizen loopt, struikelt over de verhuisdozen. De vier gemeentehuizen blijven, maar de ambtelijke diensten worden verdeeld.

Flinke klus

'Het is een grote operatie maar wel heel minutieus voorbereid. Er zijn draaiboeken gemaakt. Dus mensen weten waar ze aan toe zijn en wanneer ze worden verhuisd en in welke volgorde. Dat maakt het logistiek wat makkelijker', vertelt projectleider huisvesting Jan Beukema. Een groot deel van de medewerkers krijgt geen vaste werkplek meer maar een flexplek.

Wat en wie komt waar?

Het onderkomen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders staat in Winsum. Ook zitten daar dan de afdelingen die erbij horen zoals bijvoorbeeld juridische zaken, openbare orde en veiligheid, griffie en communicatie.

In Bedum komt onder meer de afdeling Financiën en in het gemeentehuis van De Marne komt het Sociaal Domein en samenlevingszaken.

In de vier gemeentehuizen blijven de balies open, waar inwoners bijvoorbeeld rijbewijzen en paspoorten kunnen aanvragen.

Vernieuwde raadszaal

De nieuwe raad zal zich gaan vestigen in de vernieuwde raadszaal in Uithuizen. De verbouwing hiervan is nog in volle gang. Er komt een nieuwe raadstafel met 29 zetels. 'De zaal is helemaal gestript en groter gemaakt. Ook komt er nieuwe stoffering in, van gordijnen tot tapijt', vertelt Jan Beukema. Ook zijn er fractiekamers.

1 januari 2019 is de officiële startdatum van de nieuwe gemeente. Een dag later vergadert de gemeenteraad voor het eerst in de vernieuwde raadszaal.

