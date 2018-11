'Gure bezuinigingswind' steekt de kop op in Oldambt

Oldambt staat er financieel niet best voor (Foto: Christoph Scholz/Flickr Creative Commons)

Politiek Oldambt heeft maandagavond ingestemd met de begroting. Erg enthousiast gebeurde dat niet. De gemeente staat er in financieel opzicht niet best voor.

'Hier staat een sombere portefeuillehouder', waren de woorden van SP-wethouder Kees Swagerman. Oldambt moet 3,3 miljoen euro uit de algemene reserve grijpen en voor anderhalf miljoen euro bezuinigen.

Verkleumen

Alle partijen stonden maandagavond tijdens de begrotingsraad even stil bij de financiële situatie van de gemeente. Fractievoorzitter Alida Michels van de PvdA, de grootste partij in Oldambt, verwoordde dat als volgt:



De gure bezuinigingswind vanuit het Westen steekt ook hier de kop op Alida Michels - Fractievoorzitter PvdA

'Net als in andere delen van het land steekt de gure bezuinigingswind vanuit het Westen ook hier de kop op. (...) Wij voelen de kou nu voortdurend op onze huid en als we niet uitkijken dreigen wij te verkleumen tot op het bot.'

Jeugdzorg

De grootste uitdaging voor de gemeente ligt op het gebied van jeugdzorg. Groninger gemeenten houden gezamenlijk rekening met een financiële tik van in totaal 39 miljoen euro, Oldambt heeft te maken met een kostenpost van twee miljoen euro.

Voorlichting en gerichte hulp

De inzet van de gemeente is om de kosten enigszins te kunnen beperken. Dat moet gebeuren met voorlichting en gerichte hulp, zodat kinderen niet in de problemen komen. Oldambt wil ook meer grip op de eerste duizend dagen van een kind, om eventuele zwaardere zorg in de toekomst te voorkomen.

Zon gaat schijnen

Gelukkig voor de gemeente lijken er betere tijden aan te komen. Oldambt verwacht over 2020, 2021 en 2022 positieve resultaten van respectievelijk 67.000, 312.000 en 66.000 euro.

