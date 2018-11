Nieuwbouw Raadhuisplein Haren gaat door, met gewijzigd plan

Het prestigieuze nieuwbouwproject op het Raadhuisplein in Haren kan doorgaan. Wel heeft de gemeenteraad maandag nog een aantal wijzigingen aangebracht in het ontwerp.

Een raadsmeerderheid wil dat de rooilijn van het pand wordt aangepast. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de maximale bouwhoogte van het gebouw.

Appartementen en winkels

Het huidige nieuwbouwplan voorziet in een pand met 32 appartementen, een supermarkt en ruimte voor andere winkeltjes. De gemeenteraad is al geruime tijd ontevreden over de gang van zaken rondom het prestigieuze project. Eerder gemaakte afspraken zouden niet worden nagekomen, zoals het opstellen van een deugdelijk verkeersplan, de hoogte van het pand en de rooilijn.

Schadeclaims

Onder aanvoering van D66 zijn de aanpassingen doorgevoerd. De gemeente riskeert daardoor wel schadeclaims van projectontwikkelaar Explorius. Die heeft al een plan gemaakt voor de nieuwbouw.

'Dit repareert het bestemmingsplan zodanig dat het wel aan de eerder gestelde kaders voldoet', zegt D66-raadslid Wil Legemaat. 'Je kan het dorpshart maar één keer in de zoveel tijd een metamorfose geven.'



We weten zeker dat het risico's gaat opleveren. Het wordt een groot probleem voor de projectontwikkelaar Michiel van Beek - Wethouder

'Aanpassen geven levert risico's op'

Wethouder Michiel Verbeek (D66) ziet het aanpassen van de rooilijn niet zitten. 'We weten zeker dat het risico's gaat opleveren. Het wordt een groot probleem voor de projectontwikkelaar. Het is namelijk een hele dure constructie. Ook blijft er minder vloeroppervlakte over, dus minder inkomsten.'

Verbeek oppert dan ook om de rooilijn niet aan te passen, maar hij kan een raadsmeerderheid daar uiteindelijk niet van overtuigen.



Er is een aanbesteding gestart zonder dat we het wisten, dus we hebben nog heel veel vragen Dieta Praamstra - Raadslid

Nog veel vragen

Ondanks dat er tijdens de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Haren een besluit is genomen over het nieuwbouwproject, leven er nog altijd veel vragen. Raadsleden vinden dat er veel is misgegaan rondom het dossier. 'Zo is er een aanbesteding gestart zonder dat we het wisten', zegt Dieta Praamstra (ChristenUnie). 'We hebben nog heel veel vragen.'

Iets waar Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) zich bij aansluit. 'Over die vragen kunnen we nog wel drie dagen en drie nachten doorpraten.'

Waardeloos gevoel

Wethouder Verbeek is dan ook alles behalve tevreden. 'Ja, ik heb er ook een waardeloos gevoel over, dat we dit dossier niet op een goede manier kunnen afhandelen. Het is behoorlijk frustrerend dat het niet is gelukt.'

