Ontbijtende Nijland: 'De kans dat ik het ondernemen weer oppak is heel reëel'

Een pelgrimstocht lopen. Meer weet Hans Nijland nog niet over zijn leven na FC Groningen. Maandag maakte hij zijn vertrek als clubdirecteur bekend. De ochtend erna ontving hij RTV Noord aan de ontbijttafel en blikt hij terug op de afgelopen dagen.

'Ik heb prima geslapen. Het was een bijzondere en mooie dag, maar ik ben opgelucht en blij dat dit achter de rug is. Vandaag gaan we weer hard aan de bak.'

Het is een moeilijk en pijnlijk besluit geweest Hans Nijland

Nijland stopt aan het eind van het seizoen bij de club die hij sinds 1996 heeft gediend en geleid. Dat is niet zomaar wat, beseft hij zich: 'Het is een moeilijk en pijnlijk besluit geweest, maar een frisse wind na 23 seizoenen lijkt me normaal en logisch. Ik ben niet alleen directeur van de club, maar ook supporter.'

'Het speelt al een paar maanden', vervolgt hij achter zijn bolletje met ham in Kropswolde. 'Maar vorige week dacht ik echt: het is klaar nu.Het besluit heeft verder niks te maken met de start van het seizoen, want zo heb ik het wel vaker meegemaakt', lacht hij.

Reacties

Tussen de gesprekken door werpt de langstzittende clubdirecteur in Nederland een blik op zijn telefoon. 'Ik heb onvoorstelbaar veel reacties gehad. Ik heb er nu heel snel even naar gekeken, want mijn telefoon staat sinds gisteren al uit. Anders kon ik me niet concentreren.'

'Ik heb ook veel telefoontjes van collega's van andere clubs gehad. Het leuke is: donderdag tref ik ze in Utrecht tijdens een vergadering met alle eredivisieclubs. Ook dan kunnen we even bijpraten.'

Stilzitten kan ik niet, de kans dat ik het ondernemen oppak is reëel Hans Nijland

30 juni is het zover, dan trekt Nijland de deur van het stadion achter zich dicht en wordt zijn bureau ingenomen door een nog onbekende opvolger. Maar zoekt Nijland een nieuwe bureau op een nieuwe plek? 'Ik weet écht nog niet wat ik ga doen. In ieder geval een pelgrimstocht lopen met mijn vrouw Marieke, maar daarna..'

'Stilzitten kan ik niet, dat klopt. Ik heb wel mijn dromen, maar ben nu nog zo enorm met die club bezig en ik ben nog lang niet weg! Maar ik ben een ondernemer en dat vind ik mooi om te doen. De kans dat ik dat weer oppak is heel reëel. Maar terugkeren in het voetbalwereldje, als directeur of bestuurder bij een club of de KNVB.. nee, dat zie ik niet gebeuren.'

