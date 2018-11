De Toeter beste Groninger kroeg in Café Top 100

Het beste Groningse café is De Toeter in de stad Groningen. Dat vindt althans de jury van de jaarlijkse Café Top 100 die vakblad Misset Horeca publiceert.

In totaal staan dit jaar vijf Groninger kroegen in de lijst, allemaal zitten ze in de stad Groningen. Behalve De Toeter (plaats 18) haalden ook De Pintelier (22), Merlot (29), De Oude Wacht (39) en Soestdijk (95) de top-100.

Vergoeding

De lijst werd maandagavond bekendgemaakt in Studio 21 in Hilversum. Alle horecazaken werden door mystery guests en een jury bezocht. Om mee te mogen doen aan de verkiezing moesten ze wel een vergoeding van maximaal 199 euro betalen aan Misset Horeca.

De Toeter meldt zich vaker aan voor de verkiezingen van Misset Horeca, en gooit daarbij ook vaker hoge ogen. Zo staat het bij de Toeter horende Ludina-terras als enige Groningse afvaardiging in de Terras top 100 van dit jaar - al is het wel op plek 100 zelf.

Beste noordelijke kroeg staat in Gieten

Het Haagse bruin café Huppel the Pub won de verkiezing van beste café dit jaar. PéGé in Gieten werd verkozen tot beste noordelijke café; het eindigde op plaats 17, één plaatsje dus boven De Toeter.

Lees ook:

- Slechts 2 van de 100 'beste koppen koffie' in onze provincie

- Gronings bootterras vaart Top 100 weer binnen

- En de beste Groninger snackbar staat in... (2017)