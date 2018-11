Deel dit artikel:













Goed nieuws voor Finsterwolde: 't Schienvat blijft open (Foto: Beppie van der Sluis RTV Noord)

Jongerencentrum 't Schienvat in Finsterwolde blijft voorlopig open. De beherende stichting wilde het centrum verkopen omdat de opknapbeurt van het gebouw te duur was, maar daar is de stichting op teruggekomen.

De opknapbeurt moest 60.000 euro kosten en dat geld is er niet. Ook de gemeente Oldambt kon en/of wilde niet bijspringen. Maar nu is er licht aan het eind van de tunnel, zegt Amber Keiserie van het actiecomité dat 't Schienvat wil behouden. 'We volgen het plan van de wethouder en gelukkig hebben we de stichting ervan kunnen overtuigen om het uit de verkoop te halen.' 'Het is de bedoeling om met ondernemers en bedrijven een plan te maken, waardoor we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden', zegt Keiserie. 'En dan gaat het niet om een financiële bijdrage, maar juist de handkracht. Geld inzamelen doen we als actiecomité wel op een andere manier, met acties bijvoorbeeld.' De opknapbeurt is volgens Keiserie hard nodig: 'Vooral de kozijnen. Die zijn aan vervanging toe. Daarnaast willen we het jeugdsoosgedeelte aanpakken.' Of 't Schienvat nu tot in lengte van dagen open blijft, is nog niet helemaal zeker. '' Lees ook: - Finnerwol in zak en as: t Schienvat mout dicht