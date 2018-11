Rondje Groningen: Doerak mag legaal colleges volgen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft er een bijzondere student bij. Een kittig type. Eentje om niet zonder handschoenen aan te pakken. Maar tegelijk knuffelig. Dat en meer in deze editie van Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) 'Ik ben brak'

Dat is de tekst en strekking van een nummer van Cas Plenter, student international business in Groningen. 'Ik wil dood. Ik ben veelste brak', luidt de wellicht ietwat herkenbare tekst van de zanger.

Aan Sikkom laat Cas overigens weten dat het liedje vooral een lolletje is.

2) Groetjes, de natgerende studenten

Gaan we van de brakke naar de natte studenten. De gemeente gaat ernaar kijken.

3) Beetje Amsterdam in Stad

Kan nooit kwaad: een stukje geschiedenis over een prominent pand aan de Grote Markt.

4) Genieten van 't land en de lucht

Ook op dagen dat het niet zo spectaculair lijkt allemaal. Jacob doet het.

5) Verkeersraadsel

Sluiten deze elkaar nou uit of wat?

6) Vrouger, toen de lucht nog schoon was...

En de sloot nog vies.

7) Debatavond voor doven

Raadsleden in Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland komen deze dagen om in de verkiezingsdebatten. Niet alleen de nummers één op de lijst schuiven avond na avond aan om te debatteren, ook verderop in de lijst worden veel sessies aangedaan. Zoals... een debat voor doven.

8) 'Moeder, maatschappelijk werker en lijsttrekker'

Trekt een gemiddelde debatavonden tientallen belangstellenden, daar bereiken video's van de politieke partijen als het even meezit meer mensen. We schreven al over de knipoog van 100% Groningen, maar partijen zijn ook niet vies van een beetje 'storytelling'.

Zo staat René Bolle (CDA) als vader écht voor het gezin (op verkiezingsposters in elk geval), en lijsttrekker Glimina Chakor van GroenLinks zegt dat ze weet hoe ze voor de zaak moet knokken... omdat ze dat van oudsher heeft moeten doen.

9) Ongediertebestrijding

Lijsttrekker Joost van Keulen van VVD profileert zich dan weer op een heel andere manier.

10) Als we het toch over ongedierte hebben

Grapje. De alom omarmde huiskat Doerak van de RUG is juist door velen geliefd. Zó geliefd, dat ie van de universiteit een RUG-pas heeft gekregen.

11) Deze neurie je morgenochtend nog

Een advertentie in huis-aan-huisblad? De musical 1001 nacht in Midden-Groningen, waaraan verschillende Zuidbroeksters meedoen, heeft een andere manier om de aandacht te trekken (en kaartjes te slijten).

Heb je hem afgesluiterd? Uit ervaring kunnen we dan zeggen dat ie erg lang blijft hangen. Succes!

12) Nog één keertje dan

Omdat het zo'n mooie voetbalmiddag was:



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Tot morgen!