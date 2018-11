Haren enige Groningse gemeente met dalende koopkracht

Haren is de enige gemeente in onze provincie waar de doorsnee koopkracht vorig jaar is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In alle andere gemeenten in de provincie steeg de doorsnee koopkracht.

Volgens het CBS steeg in gemeenten met in verhouding veel welgestelde gepensioneerden de koopkracht het minst sterk. In gemeenten met in verhouding veel paren met kinderen en werkenden nam de koopkracht het sterkst toe.

Tekst gaat verder onder de kaart



De koopkrachtontwikkeling zegt volgens het CBS overigens niet direct iets over of een gemeente ineens al dan niet een welvarende gemeente is geworden.

'Gemeenten waar de koopkracht stijgt maar waar veel huishoudens met relatief lage inkomens wonen, houden een overwegend lage welvaart. Gemeenten met een koopkrachtdaling maar naar verhouding veel hoge inkomens, blijven gekenmerkt als overwegend zeer welvarend,' aldus het CBS.