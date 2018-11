Ministerie voorziet geen problemen met gaslevering in toekomst

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet vooralsnog geen problemen met de toekomstige levering van gas naar Nederland.

Het ministerie reageert hiermee op een onderzoek van IHS over hoe verschillende landen omgaan met het importeren van gas.

Daaruit bleek dinsdag dat Nederland maar 0,4 procent van de in 2023 verwachte gasvraag geeft gedekt met langetermijncontracten. In andere landen is dat een stuk meer.

Volgens GasTerra ontstaat er mogelijk een risico met de leveringszekerheid van gas als Nederland afhankelijk is van wat er per dag op de markt beschikbaar is aan gas, maar een volgens een woordvoerder valt dat wel mee.

Er is vooralsnog geen reden om ons zorgen te maken Woordvoerder Ministerie EZK

'De eerste inschatting na het lezen van het rapport, is dat er vooralsnog geen reden is om ons zorgen te maken. De open Nederlandse gasmarkt - de Title Transfer Facility (TTF) - is de afgelopen jaren enorm gegroeid terwijl de Nederlandse gasproductie sterk is gedaald', aldus een woordvoerder.

'Tussen 2013 en nu is de Nederlandse gasproductie namelijk gehalveerd en is tegelijkertijd het verhandelde volume op de open gasmarkt verdubbeld.'

'Permanent punt van aandacht'

Daarnaast is het volgens het ministerie zo dat vorig jaar de hoeveelheid gas die er op TTF werd verhandeld anderhalf keer zo groot als wat Nederland aan gas verbruikt heeft. 'Met andere woorden, via de TTF kan voldoende gas worden ingekocht om te voldoen aan de Nederlandse vraag naar gas. Vanzelfsprekend blijft dit voor EZK een permanent punt van aandacht,' aldus de woordvoerder.