Defecte kabel leidt tot kleine stroomstoring in Eelde (update)

De stroomstoring rond de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde is opgelost. Dat laat netbeheerder Enexis weten.

De stroomstoring begon tegen half elf en duurde ongeveer een uur. Volgens Enexis hadden zo'n 25 aansluitingen geen elektriciteit. Het gaat voornamelijk om bedrijven op het industrieterrein tegenover Groningen Airport Eelde.

Vliegveld draait op noodaggregaat

Ook op het vliegveld was de stroomstoring even te merken: de elektriciteit viel een paar seconden uit, maar was daarna weer terug dankzij een noodaggregaat.

Het vliegverkeer had er geen hinder van, zegt een woordvoerder.

Defecte kabel

Volgens Enexis was de storing het gevolg van een defecte kabel. Monteurs konden een deel van de aansluitingen snel weer van elektriciteit voorzien. Rond half twaalf had iedereen weer stroom.