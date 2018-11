Voormalig bakker geeft Bedumers plek om te 'liegen'

Liegen is niet de allerbeste eigenschap, maar we doen het allemaal wel eens. In Bedum wordt het liegen nu gefaciliteerd, door niemand minder dan voormalig bakker Klaes Hoekstra uit Bedum.

Hij woont nu in het centrum van Bedum en heeft een bijzonder bankje voor zijn huis geplaatst: een leugenbankje.

Ze vertelden elkaar sterke verhalen, waarschijnlijk onder invloed van drank Voormalig bakker Hoekstra

'Van oudsher stonden leugenbankjes altijd in de havens. De zeelieden gingen daar van boord. Op het leugenbankje vertelden ze elkaar sterke verhalen, waarschijnlijk ook wel onder invloed van drank', lacht Hoekstra.

'Ik woon nu aan de Molenweg, tegenover het water. Nu komen hier geen zeelieden, maar wel enorm veel mensen en ik dacht: ik zet het bankje er neer. En dan zien we wel waar het schip strandt.'

As ie voak laig'n leuv'n ie op 't lest joezulf Voormalig bakker Hoekstra

Het bankje staat er nu drie weken, met een Groningse tekst op de rugleuning geplaatst: As ie voak laig'n leuv'n ie op 't lest joezulf. 'Ja, ik ben import, maar ik zal het vertalen: Als je vaak liegt, geloof je op den duur in jezelf.'

Reacties

De positieve reacties stromen binnen: 'Ik ben wel onder de indruk van de reacties. Mensen maken afspraken met elkaar en met mij, over wanneer ze op het bankje komen zitten.'

Ouderen hebben echt behoefte aan een praatje of langer gesprek Voormalig bakker Hoekstra

Wat er wordt besproken? 'Dat kunnen sappige dorpsroddels zijn, of mooie verhalen, dat maakt me allemaal niet uit. Het belangrijkste is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En als ze niet willen praten krijgen ze een kop koffie.'

Want volgens Hoekstra, die als bakker van sociaal groot belang was in Bedum, is het bankje nodig: 'Er is echt behoefte aan, vooral bij oudere mensen. Die hebben behoefte aan een kort praatje of een langer gesprek. Ik probeer dat zo laagdrempelig mogelijk te houden. Iedereen mag hier komen.

En zoals hij eerder al benadrukte: 'Als ik thuis ben, krijgen ze een kop koffie.' En dat is geen leugen.