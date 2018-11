Krijgen we volgende week winterse temperaturen?

Het wordt koud volgende week in ons land, meldt Weeronline. Na het weekend draait de wind naar het oosten tot noordoosten, wat de voorbode is voor koud novemberweer, aldus het weerbureau.

De middagtemperatuur kan zakken tot 3 graden, wat normaal is voor een gemiddelde winterdag. 's Nachts kan het kwik lokaal zakken naar min 5 graden.

Volgens Weeronline zullen er geen kouderecords worden gebroken, maar 'het wordt wel de eerste keer sinds begin maart dat het een hele week kouder is dan normaal'.

Of valt het mee?

Onze eigen weervrouw Harma Boer denkt inderdaad dat het in onze provincie volgende week kouder wordt dan normaal, maar volgens haar geven de weerkaarten iets minder lage temperaturen aan.

'Normaal is het in de laatste tien dagen van november in Nieuw Beerta gemiddeld 6,8 graden en in Lauwersoog 7,1 graden. Volgende week schommelt het kwik overdag rond de 5 graden. In de nachten zal het 1 of 2 graden vriezen.'

