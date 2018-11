Lopend Vuur: Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar

Een jaar geleden vroegen we je in het Lopend Vuur of je over gaat stappen naar een andere zorgverzekeraar. 26 procent van de stemmers zei toen dat te (gaan) doen.

De meeste zorgverzekeraars hebben hun premie voor het volgend jaar weer bekend gemaakt. Die premie ligt weer een paar euro per maand hoger in vergelijking met dit jaar. Hoe veel hoger, is afhankelijk van de verzekeraar die je hebt.

De steeds hogere kosten voor de zorg worden als reden gegeven voor de hogere premies. Wat ga jij dit jaar doen? Blijf je bij je huidige zorgverzekering of stap je over?

Nu we toch bezig zijn: wat is voor jou de belangrijkste reden (geweest) om over te stappen?

