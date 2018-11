Drentse Zorgtafel ontvangt minister Bruins: 'Ik hoop op een goed antwoord'

De Drentse Zorgtafel, waar gemeenten, zorgverzekeraars en Treant Zorggroep aan deelnemen, gaat vanavond in gesprek met minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

De gemeente Stadskanaal is ook gesprekspartner aan deze tafel, omdat het Refaja Ziekenhuis, eigendom van de Drentse zorggroep Treant, in Stadskanaal is gevestigd. Wethouder Lian Veenstra wil Bruins aan de tand voelen over diens beleid.

Nul op het rekest

'Ik verbaas mij daar echt over', stelt ze. 'We hebben de afgelopen periode alle commotie over het faillissement van de Flevolandziekenhuizen gevolgd. Minister Bruins heeft 4,4 miljoen euro structurele hulp toegezegd. Maar toen wij om hulp vroegen, was zijn antwoord: 'De aanrijtijden voor de ambulance worden gehaald'.

Veenstra doelt op het sluiten van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis en in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen en de toegenomen aanrijtijden voor verloskundigen bij bevallingen.

Hopen op een goed antwoord

Veenstra is het daar niet mee eens. 'Met alle respect, meneer Bruins, de aanrijtijden zijn voor onze ziekenhuizen echt langer dan in Flevoland. Wat ik van het gesprek verwacht? Ik hoop in elk geval op een goed antwoord van de minister.'

Zuid-Groninger Zorgtafel

Naast de Drentse Zorgtafel is de gemeente Stadskanaal bezig een eigen Zuidoost-Groninger Zorgtafel op te zetten. Volgens Veenstra is dat niet omdat Stadskanaal zich in Drenthe onvoldoende gehoord voelt, maar omdat er andere partijen aanschuiven.

'In Drenthe zijn het vooral Drentse zorgpartijen. Het Groninger Zorglandschap kent andere partijen. Kijk alleen al naar de zorgverzekeraar. Hier is dat Menzis, daar is dat Zilveren Kruis. Hier is Meander groot, in Drenthe zijn het andere partijen', aldus Veenstra.

Jatten

Veenstra hoopt het beste van twee werelden te combineren. 'We gaan alles wat daar goed is, jatten, en toepasbaar maken voor Zuidoost-Groningen.'

