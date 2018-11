'Te weinig onderzoek gedaan naar schietende agenten na dollemansrit'

Het onderzoek naar de agenten die na een dollemansrit op de auto van een Amsterdammer schoten in Groningen is niet volledig geweest. Dat vindt Patricia Lemmers, de advocaat van de man.

Nadat het Openbaar Ministerie in augustus drie jaar cel en drie jaar rijontzegging tegen de 42-jarige Amsterdammer eiste, stelde de rechtbank de zaak op haar verzoek uit voor meer onderzoek.

'Niet op de banden geschoten'

Lemmers wilde dat er meer onderzoek werd gedaan naar het schietincident op 9 mei, waarover de agenten hebben gezegd dat ze op de banden van de auto hebben geschoten.

De advocate twijfelt daaraan, omdat twee kogels door de achterportieren van de auto zijn gegaan.

'Geen goed beeld'

Het aanvullende onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, is niet genoeg, vindt ze.

Volgens haar is er informatie voor de verdediging achtergehouden en heeft ze geen goed beeld van welke agenten nu precies hebben geschoten en hoe de exacte situatie was.

Niet opnieuw uitstel

'Ik wil alle tien agenten die bij de aanhouding van mijn cliënt waren verhoren om te kunnen toetsen wat er precies is gebeurd', aldus de advocate. Die kans heeft ze naar eigen zeggen niet gehad.

De rechtbank vindt dat het duidelijk genoeg is wat er is gebeurd en weigerde de zaak opnieuw uit te stellen.

Wilde achtervolging

Op 9 mei dit jaar reed de Amsterdammer onder invloed van drank en drugs door Groningen. Meerdere weggebruikers, zoals fietsers, konden ternauwernood uitwijken om te voorkomen dat ze worden aangereden.

Ook zette de man op de ringweg van Groningen de achtervolging in op een stel in de auto. De snelheden liepen op tot zo'n 160 kilometer per uur. Daarbij zou de Amsterdammer met zijn hand een schietbeweging hebben gemaakt.

Vuurwapengevaarlijk

De politie zette ook de achtervolging in. Er was informatie dat de man vuurwapengevaarlijk was. In plaats van te stoppen bleef de Amsterdammer doorrijden.

Hij reed als een wilde door woonwijken, soms met twee wielen los van de grond, soms tegen het verkeer in en deels met gedoofde lichten.

Zes keer geschoten

De achtervolging eindigde op de Friesestraatweg bij de afrit Hoogkerk. Hij leek in te rijden op een politieauto, maar gooide op het laatste moment zijn stuur om en reed zichzelf klem. Toen hij weigerde uit de auto te komen, schoten agenten zes keer op zijn banden.

Uiteindelijk werd de Amsterdammer met geweld uit zijn auto getrokken. Hij verklaarde later dat hij niet stopte, omdat hij nog boetes had openstaan.

'Terecht geschoten'

Het schietincident is onderzocht door de afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) van de politie. Die concludeerde dat de agenten terecht en volgens de regels hebben geschoten.

Advocate Lemmers twijfelde daar dinsdagochtend in de rechtszaal openlijk aan en sloot niet uit dat de agenten in hun verklaringen hebben gelogen. Ze wil dat de agenten worden vervolgd voor poging tot doodslag en wil een procedure starten bij het Hof in Leeuwarden.

Irritatie bij Justitie

De suggestie dat de agenten hebben gelogen, wekte veel irritatie op bij de officier van justitie. Hij vond de beschuldiging ongefundeerd. Hij bleef bij zijn strafeis van augustus, omdat hij poging tot doodslag op de agenten, roekeloos rijden en het bedreigen van andere weggebruikers bewezen vindt.

Op 27 november doet de rechtbank uitspraak.

