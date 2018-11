Landelijk onderzoek naar hinderlijke bromtoon

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat landelijk onderzoek doen naar de oorzaak van laagfrequent geluid. Het onderzoek komt er op aandringen van de gemeente Zuidhorn, waar een aantal inwoners last hebben van de voortdurende bromtoon.

Almere, Zutphen en Nijmegen hebben zich aangesloten bij Zuidhorn. In Zuidhorn is al eerder onderzoek gedaan naar de bromtoon. Het onderzoek richtte zich toen ondermeer op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk, maar een eenduidige oorzaak is daarbij niet aangetoond.

Gezondheidsklachten

Volgens wethouder Henk Bakker hebben zeker vijf mensen in de gemeente Zuidhorn ernstige gezondheidsklachten door laagfrequent geluid. 'We hopen door samen met de andere gemeenten en het RIVM op te trekken meer duidelijkheid te krijgen over dit probleem. En we hopen dat nog meer gemeenten zich aansluiten.'

Hoe het onderzoek er uit gaat zien en wanneer het van start gaat weet Bakker nog niet. 'We gaan binnenkort om tafel met het RIVM om afspraken te maken.'

