Oproepje zorgt voor 'Sinterklaaspapier in overvloed'

De paniek is voorbij! Er is weer genoeg Sinterklaaspapier in Finsterwolde.

Maandagmiddag vertelde Nel Postmus dat ze met lege handen zit. Zij heeft inpakpapier nodig om meer dan duizend cadeautjes in te pakken. Die zijn bedoeld voor kinderen van mensen die onder het minimum leven.

Oproepje

De dag van Nel verliep iets anders dan gedacht. In plaats van cadeautjes in te pakken, stond zij onder andere de lokale media, RTV Noord, Qmusic en NPO Radio 2 te woord om over de inpakstress te vertellen. Haar man Nico: 'Er gebeurde heel veel. Nel zat even te huilen, want je weet niet wat je met de situatie aan moet'.

Binnen een dag is vierhonderd euro opgehaald, een online warenhuis stuurde vijf grote rollen inpakpapier en er zijn zelfs mensen die snoepgoed hebben gestuurd. 'Daar is niet eens om gevraagd', zegt Nico. 'Dit is overweldigend'.

Te weinig ruimte?



De donaties zijn zelfs van die grootte, dat Nico zich afvraagt of hun huis in de toekomst wel groot genoeg is voor de cadeautjes. 'Het is zo groot geworden. Als dit volgend jaar nóg groter wordt, dan moeten wij misschien wel een andere ruimte gaan zoeken.'

Bij Postmus thuis zijn al zeshonderd cadeaus ingepakt. De andere twaalfhonderd cadeautjes zijn de komende dagen aan de beurt. 'Wij gaan een hele dag als Zwarte Pieten op pad om cadeautjes uit te delen', zegt Nel.

Nel en Nico staan niet alleen voor het inpakwerk. Nel: 'Onze dochter, kleindochter, vrienden en vrijwilligers komen daarbij helpen.'

Lees ook:

- Help! Het Sinterklaaspapier is op