Midden-Groningen zet jubilerende echtparen toch in het zonnetje

Echtparen in Midden-Groningen die 60 jaar getrouwd zijn, kunnen vanaf januari toch weer bezoek verwachten van de burgemeester of een wethouder. Voor 50-, en 55 jaar gehuwde echtparen komt er een jaarlijks feestje.

Contact met de burgers

Daarmee komt de gemeente terug op een eerder besluit om deze huwelijksjubilea over te slaan, omdat ze in de fusiegemeente teveel tijd zouden kosten van de bestuurders. Bij nader inzien vindt B&W het contact met de burgers toch belangrijk genoeg om daar een paar uurtjes per week voor uit te trekken.

Feestelijke bijeenkomst

Op de eerste feestelijke bijeenkomst, op 4 december a.s., worden behalve de 50- en 55 jaar getrouwde echtparen ook de 60-jaar getrouwden uitgenodigd, omdat die het bezoekje van de burgemeester zijn misgelopen.

Vanaf 2019 worden alle 50-, en 55 jaar getrouwde echtparen elk jaar in december uitgenodigd voor een feest en het college bezoekt alle echtparen die 60-, 65- of 70-jaar getrouwd zijn. Daarnaast bezoekt de burgemeester elke 100-jarige en 105-jarige in de gemeente en jaarlijks de oudste inwoner van de gemeente Midden-Groningen.