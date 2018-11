Boeken moeten ziekenhuizen minder eng maken voor kinderen

Hoe maak je ziekenhuizen minder eng voor kinderen? Door leuke ziekenhuisverhalen, dachten het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp. Het resultaat: twee kinderboeken over het ziekenhuis.

Veldkamp die onder meer vier Zilveren Griffels en de Kinderboekwinkelprijs won, heeft de boeken niet zelf geschreven. Hij benaderde voor dit project vier talentvolle schrijvers en vier illustratoren uit Noord-Nederland. Samen met basisschoolkinderen hebben zij de verhalen bedacht.

Voor en door kinderen

De schrijvers zijn tijdens de Kinderboekenweek vorig jaar naar scholen gegaan. Daar hebben ze het begin van hun verhaal voorgelezen en de leerlingen mochten bedenken hoe de verhalen verder gaan.

Eén van de verhalen is 'Paniek om een pinda' van René Hoogschagen uit de stad Groningen. 'Peter heeft een pinda-allergie en kan niet thuis wonen, omdat zijn ouders een pindakraam hebben', vertelt de schrijver. 'Hij komt bij zijn gemene tante, die hem opsluit in een kamertje met een pindasliert ervoor. Het was aan de kinderen om te verzinnen hoe Peter daar uit komt.'

Presentatie

De verhalen die de vier schrijvers hebben gemaakt, zijn gebundeld in twee boeken. Die worden woensdagmiddag om drie uur gepresenteerd in het UMCG. De schrijvers zijn daar ook om hun boeken te signeren.