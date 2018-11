Bomen op landgoed Coendersborg beklad met hakenkruisen

Op landgoed Coendersborg bij Nuis is een aantal bomen beklad met onder meer hakenkruisen.

Volgens toezichthouder Arjan Bakker van Het Groninger Landschap zijn vier bomen met rode verf besmeurd. 'Her en der zaken met graffiti bespuiten is sowieso niet leuk, maar het bekladden van bomen, levende natuur, is extra kwetsend', zegt hij.

Aangifte

Volgens Bakker zal de graffiti worden verwijderd. Daarbij zal er desnoods schors van de bomen moeten worden gehaald.

'Het gaat om vernieling en dus om een strafbaar feit', zegt Bakker. 'We overwegen aangifte te doen.'