Veel interesse voor overname failliete Venema Installations

Meerdere belangstellenden hebben zich gemeld voor een overname van Venema Installations.

Curator Peter Fousert van het bedrijf in de Eemshaven zegt dat hij gesprekken over een doorstart voert met een aantal gegadigden. Die komen uit zowel de regio als uit het buitenland.

Buitenlands project

Venema Installations werd vorige week failliet verklaard, nadat het zich vertilde aan een groot project in Duitsland en Polen. Venema kreeg daar de financiering niet voor rond. Venema Installations produceert meet- en testinstallaties voor suikerfabrieken. Meer dan een kwart van alle suikerfabrieken wereldwijd werkt met de installaties van Venema, dat al ruim veertig jaar bestaat.

'Ik ben positief over de kans op een doorstart', zegt curator Fousert. 'Slaagt een integrale overname van het bedrijf niet, dan is de kans groot dat het tot een overname van delen van Venema komt. Maar dat is nu nog plan B.'

De 36 medewerkers van Venema Installations zitten thuis in afwachting van een doorstart.

