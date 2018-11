Wiebes doet geen belofte over aftrap versterkingsoperatie

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wil geen uitspraken doen over wanneer de aftrap is voor de vernieuwde versterkingsoperatie.

'We hebben afgesproken geen beloftes te doen, als we niet zeker weten of we die na kunnen komen.'

SP-Kamerlid Sandra Beckerman wilde tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer van de minister weten wanneer de versterking begint en hoe lang die gaat duren. Een van de redenen daarvoor is berichtgeving van RTV Noord dat in de stad Groningen mogelijk circa 1200 huizen in aanmerking komen voor versterking.

Zorgen

Ook de risico's van het NAM-model dat wordt gebruikt om te bepalen welke huizen het meest onveilig zijn, baart Beckerman zorgen. 'Keer op keer moeten we uit de media horen dat er weer problemen zijn met het vlot trekken van de versterkingsoperatie.'

Dit gaat over de regio. Ik pas ervoor om vanuit Den Haag te besluiten Eric Wiebes - minister EZK

Regio aan zet

Maar Wiebes vindt dat het aan de regiobestuurders en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is om te bepalen wanneer er meer duidelijkheid komt. 'Dit gaat over de regio. Ik pas ervoor om de belangrijke beslissingen die er zijn voor Groningen vanuit Den Haag te besluiten.'

Communicatie

Momenteel werken de aardbevingsgemeenten samen met de NCG plannen uit hoe ze de bewoners gaan informeren. Wiebes wil ze daarvoor desgevraagd de tijd voor geven. 'Zorgvuldigheid gaat voor snelheid', zegt de minister.

Aftrap

Wiebes gaat deze week met de partijen uit Groningen om tafel om de laatste stand van zaken te bespreken. 'De officiële aftrap van de versterkingsoperatie is zodra de regio meldt dat ze daar klaar voor zijn en ze met de NCG naar buiten kunnen', zegt Wiebes.

Feitelijk krijgen we nu geen enkel antwoord van de minister Sandra Beckerman - SP Tweede Kamerlid

Teleurgesteld

Beckerman is teleurgesteld in de beantwoording van Wiebes. 'Feitelijk krijgen we nu geen enkel antwoord van de minister.' Het SP-Kamerlid wil dat er een uitgebreider debat komt over de versterkingsoperatie. Die stond ook al gepland, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer die plaatsvindt.

