Marum zet 'verkeerd geplaatste' verkiezingsborden terug

De gemeente Marum gaat de verkiezingsborden van de lokale partijen VZ Westerkwartier en Sterk Westerkwartier terugplaatsen. De sandwichborden zijn onlangs door medewerkers van de gemeente weggehaald, omdat ze niet voldeden aan de gemeentelijke regels.

Jan Been Verslaggever

Nu blijkt dat op een misverstand te berusten. De borden worden door de gemeente op dezelfde plek teruggeplaatst.

Zelfde regels

Bij de start van de campagne was afgesproken dat in Grootegast, Zuidhorn en Marum voor de plaatsing van borden dezelfde regels zouden gelden als in Leek. Medewerkers van de gemeente Marum waren daarvan niet op de hoogte en haalden de borden weg. Volgens Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier gaat het om zo'n zeventig borden.

Langs provinciale wegen

Ook Sterk Westerkwartier werd dus getroffen. Niet alleen door de gemeente Marum, maar ook door de provincie. De partij had borden geplaatst langs provinciale wegen en dat mag niet. Medewerkers van de provincie hebben de borden weggehaald. Arnold Bloem van Sterk Westerkwartier: 'Wij kenden die regel niet. De borden hebben we inmiddels teruggekregen en die gaan we op plekken neerzetten waar dat wel mag.'

Burgemeester Henk Kosmeijer van Marum heeft zijn excuses aangeboden aan beide partijen.