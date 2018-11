Boeren halen warmte uit melk en mest

Mest en melk krijgen op twee boerderijen in Hellum en Holwierde straks een tweede leven. De warmte van de mest en de melk wordt gebruikt in de rest van het bedrijf. Door mest te koelen, daalt bovendien de uitstoot.

De provincie juicht de plannen toe en investeert daarom 55.000 euro in het project.

Combinatie biedt kansen

Het gebruiken van melkwarmte in combinatie met het winnen van warmte uit de mest is nieuw, stelt de provincie. 'Door beide technieken met elkaar te combineren, vullen ze elkaar goed aan.'

Melkwarmte alleen is bij een melkveehouder over het algemeen niet genoeg om de spoelinstallatie, kalvermelk, de kantine en het woonhuis in de winter te verwarmen. Mest is er in die periode meer dan genoeg. De combinatie van de twee biedt kansen, denken de boeren.

De nieuwe techniek wordt getest in twee verschillende situaties. In Holwierde bij een nieuwe stal en in Hellum bij een bestaande mestkelder. De verwachting is dat de installaties in maart in gebruik zullen zijn.