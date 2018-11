Nedmag: lek ontstond door te veel druk op zij- en bovenkant van caverne

Het lek op 20 april in het zoutveld bij Tripscompagnie is ontstaan door een combinatie van te veel druk op de zij- en bovenkant van de zoutcaverne.

Dat is de eindconclusie van Nedmag na maandenlang onderzoek. Het Staatstoezicht op de Mijnen noemt dit 'de meest logische verklaring'. Nedmag en het SodM hadden de afgelopen maanden regelmatig contact over het incident en de te nemen maatregelen.

Het lek ontstond op 20 april op 1,8 kilometer diepte. Er kwam pekelwater en diesel vrij, maar volgens Nedmag is de kans minimaal dat dit in de bodem terechtkomt. Het SodM deelt die conclusie.

Het zoutwinningsconcern uit Veendam heeft als gevolg van het lek de werkwijze aangepast.

Kleinere cavernes

'We gaan in de toekomst anders om met het winnen van magnesiumzout', zegt directeur Bert Jan Bruning. 'De cavernes zullen kleiner worden. Het zoutdak wordt veel groter en we zullen minder druk uitoefenen in de caverne.'

De nieuwe werkwijze is leidraad voor het nieuw in te dienen winningsplan. De locatie in Tripscompagnie moet Nedmag afbouwen, en daar haalt Nedmag 70 procent van de omzet vandaan.

Nieuw winningsplan aanstaande

Het Staatstoezicht heeft geconcludeerd dat er een nieuw winningsplan moet komen voor het boren naar nieuwe zoutputten. Nedmag zegt deze eind november te willen indienen. Het bedrijf verwacht na alle procedures eind 2019 duidelijkheid hebben over dat nieuwe winningsplan.

Die periode wordt belangrijk, omdat de af te bouwen zoutput bij Tripscompagnie dan grotendeels zal zijn afgebouwd. Directeur Bruning erkent de onzekerheid, maar heeft er vertrouwen in dat Nedmag de werkgelegenheid voor de streek kan behouden.

