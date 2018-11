'Als je onder een boom zit, gaat je hartslag naar beneden'

Kirsten de Wrede is momenteel fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Na de verkiezingen maakt ze de overstap naar de Stadse politiek. 'Ik woon hier nu 25 jaar. Ik voel me een Stadjer, en ik wil me bemoeien met wat hier in de stad gebeurt.'

De Wrede is sinds 2014 statenlid. Ze volgde destijds Anja Hazekamp op die voor de Partij voor de Dieren naar Brussel vertrok. 'Ik heb meer met de stad dan met de provincie', aldus De Wrede over haar 'move' naar het stadhuis.

'Niet dat ik iets tegen de provincie heb, integendeel. Ik heb ontzettend veel bewondering hoe de Groningers bijvoorbeeld omgaan met de aardbevingsproblematiek, en ik heb de provincie echt leren waarderen.'

Maar de lijsttrekker van de PvdD wil zich de komende jaren graag inzetten voor het 'groen' in de stad. Bijvoorbeeld voor het behoud van de bomen op het Akerkhof. 'De gemeente wil hier vijf bomen kappen om er zogenaamd een fijnere verblijfplaats van te maken. Maar wij zijn het daar niet mee eens en verzetten ons fel tegen de kap.'



Groene Grote Markt?

In plaats van minder bomen in de binnenstad pleit de Partij voor de Dieren juist voor meer groen in het centrum. 'De Grote Markt is bijvoorbeeld één van die plekken waar veel meer ruimte is voor groen. We moeten echt kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het kan namelijk best zo zijn dat er allemaal leidingen onder de grond liggen, dus dat het heel moeilijk is om daar bomen te planten. Maar daar moet natuurlijk veel meer groen bij.'

Want groen is volgens De Wrede goed voor mens en stad. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat groene wijken een positieve invloed hebben op de criminaliteitscijfers.

'En het is algemeen bekend dat wanneer je een tijdje onder een boom zit je hartslag naar beneden gaat. En in het UMCG staan veel plantenbakken. Niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar ook omdat mensen dan sneller genezen.'

De Wrede rekent bij de komende verkiezingen op drie of vier zetels. 'We moeten nu de natuur en het behoud van al die prachtige soorten planten, dieren en bloemen die we hebben, centraal stellen. Dat moet de focus zijn van onze politiek.'

