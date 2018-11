Groningen raakt vlaggenschip Voorwaarts Voorwaarts definitief kwijt

Het Groningse vlaggenschip de Voorwaarts Voorwaarts verhuist deze week naar Düsseldorf. Dat is eigenaar SRF Shipbuilding in Harlingen overeengekomen met een Duitse reder.

In Düsseldorf zal de tweemastkoftjalk dienst doen als caféboot. Ook kan het schip geboekt worden voor vaartochten.

Achterstallig onderhoud

De Voorwaarts Voorwaarts werd vaak ingezet als vlaggenschip voor de gemeente en de provincie Groningen. Het schip werd jarenlang beheerd door een stichting, maar die kon het dringend noodzakelijk groot onderhoud niet betalen. Daarom werd het schip in de zomer van 2017 verkocht aan reder Lex Tichelaar in Harlingen.

'We hebben voor ruim een ton aan achterstallig onderhoud gepleegd. Zo is hij technisch helemaal nagekeken en hebben we vorstschade gerepareerd. Het schip is weer perfect voor elkaar, gekeurd en wel', vertelt Tichelaar.



Ik vind het tot op de dag van vandaag teleurstellend. Het schip had mooi voor de stad behouden kunnen blijven Lex Tichelaar - Rederij SRF Shipbuilding

Geen plek in stadse grachten

Tichelaar, Groninger van huis uit, had het schip na de opknapbeurt graag weer een mooie plek in de stadse diepenring gegund. Maar het liep anders.

'Ik heb de gemeente voorgesteld om van de Voorwaarts Voorwaarts een caféboot te maken. Het schip is immers perfect voor elkaar, gekeurd en voldoet aan alle voorwaarden. Enthousiaste reacties kreeg ik echter niet. Ik neem het woord niet graag in de mond, maar mijn plan is mislukt. Dat vind ik tot op de dag van vandaag teleurstellend. Het schip had mooi voor de stad behouden kunnen blijven.'

In Düsseldorf gaat Tichelaars plan wel door. De Voorwaarts Voorwaarts vaart later deze week uit naar zijn nieuwe thuishaven. De Duitse reder wordt voor de helft eigenaar van het schip.

Schenking aan Scheepvaartmuseum

De verkoop van het schip aan Harlingen, vorig jaar, levert overigens nog een mooi extraatje op voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Aan directeur Jan Wiebe van Veen wordt woensdag namelijk een cheque van 50.000 euro overhandigd. Dat bedrag hield de voormalige beheerstichting over na aftrek van administratieve kosten.

Met het geld moet de maritieme collectie op peil worden gehouden, ook als het museum straks verder gaat als Historisch Museum Stad en Ommeland.



Het is treurig dat dit vlaggenschip niet meer in Groningen te zien is. Het was echt een icoon Wicher Kerkmeijer - Conservator Scheepvaartmuseum

Conservator Wicher Kerkmeijer van het museum is uiteraard blij met de gift, maar heeft toch een dubbel gevoel.

'We zijn al van meet af aan betrokken bij de Voorwaarts Voorwaarts. Natuurlijk zijn we heel blij met de schenking, maar voor Groningen is het treurig dat dit vlaggenschip niet meer te zien is. Hij werd onder meer gebruikt als intochtboot van Sinterklaas en was een echt icoon voor Groningen. Ik vind het een gemis.'

Lees ook:

- Wordt de Voorwaarts Voorwaarts de 'Foarút Foarút'?

- Gronings vlaggenschip 'Voorwaarts Voorwaarts' haalt bakzeil