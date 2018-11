Verdachten crystal meth-lab Zuidlaren mogen nog niet naar huis

April 2018: De politie in actie bij het drugslab in Zuidlaren (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

Een 64-jarige Emmenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij een drugslab in Zuidlaren en een 41-jarige medeverdachte blijven voorlopig vast zitten. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald.

Enkelband

De Emmenaar wil zo graag naar huis dat hij daar van alles voor over heeft. 'Ik wil me desnoods wel twee keer per dag melden bij de reclassering en ook wel een enkelband', zei hij tegen de rechtbank. Maar die was er niet gevoelig voor.

De twee zitten nu ruim zeven maanden vast. Ze worden verdacht van het voorbereiden van de productie van speed en crystal meth in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. Op 6 april werd het lab ontmanteld en werden de twee - samen met vier medeverdachten – opgepakt.

COPD en PTSS

De Emmenaar heeft veel gezondheidsklachten, waardoor het zwaar voor hem is in de cel. Behalve suikerziekte heeft hij ook de longziekte COPD en een posttraumatische stress-stoornis. Hij ontkent dat hij te maken heeft met de harddrugsproductie. Eerder verklaarde hij al dat hij alleen de hennepkwekerij, die elders in de loods zat, verzorgde. Het ging om 300 planten en 10.000 stekken.

Dinsdag herhaalde hij nog eens dat hij echt niks wist van het drugslab in de loods. Zijn advocaat mag van de rechtbank binnenkort zijn Vietnamese medeverdachte en een derde medeverdachte als getuigen horen. Behalve de Vietnamees en de Emmenaar zijn alle verdachten - onder wie drie vrouwen uit Groningen - vrijgelaten.

'OM kent zaak niet'

De Vietnamees heeft tot nu toe niks willen verklaren. Hij heeft een nieuwe advocaat, die erg kritisch was over de officier van justitie die vandaag op de zitting was, als vervangster van de zaaksofficier. De invalster wist op meerdere van zijn vragen het antwoord niet. 'Ik vind het stuitend dat we hier een Openbaar Ministerie hebben dat de zaak niet goed genoeg kent. Het onderzoek is al zeven maanden bezig', aldus de advocaat.

Hij bestrijdt dat sprake is van vluchtgevaar bij zijn cliënt. Het OM denkt dat de man naar het buitenland vlucht zodra hij vrij is. De rechtbank sluit dat ook niet uit en vindt mede daarom dat hij vast moet blijven zitten. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Groningse vrouwen zagen werk in mega-wietstekkerij als vorm van dagbesteding

- Drugslab Zuidlaren produceerde crystal meth