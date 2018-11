Herstart voor langgekoesterd warmtenet door subsidie

De gemeente Midden-Groningen krijgt zes miljoen euro subsidie voor de aanleg van een warmtenet in Hoogezand. Het geld komt uit het Nationaal Programma Groningen.

Ruim 900 woningen in de wijk Gorecht Noord in Hoogezand moeten worden verduurzaamd met het geld. De gemeente wil de huizen aansluiten op een warmtenet, waar kartonfabriek Eska restwarmte aan levert.

Langgekoesterde wens, maar te duur

Dat warmtenet is een langgekoesterde wens en een gezamenlijk project van de gemeente Midden-Groningen en Waterbedrijf Groningen. Vorig jaar bleek echter dat het te duur was voor de twee partijen om het van de grond te krijgen.

De geraamde kosten van 6,3 zijn nu een stuk overzichtelijker geworden voor de gemeente, maar het is nog lang niet zover.

'Het project heeft nog heel wat voeten in aarde', zegt wethouder Peter Verschuren. 'We moeten eerste in gesprek met het ministerie om de precieze voorwaarden te bespreken, en daarna in gesprek met woningeigenaren en woningcorporaties.'

'In Gorecht Noord staan veel vooroorlogse woningen, de mensen daar hebben over het algemeen een kleinere beurs. Dus we moeten goed in gesprek, maar we willen niemand dwingen om mee te doen', legt Verschuren uit.

Wanneer het project start is daardoor volgens Verschuren 'echt nog niet te zeggen'. Maar 'er zal een behoorlijke tijd overheen gaan. Het kan nog jaren duren voordat het zover is.'

