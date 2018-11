'Dit zegt veel over hoe ze hier zout winnen, dat verontrust mij ontzettend'

Twee kilometer onder de grond ging het mis in het zoutveld van Tripscompagnie, waar in april een lek ontstond. Zeven maanden later maakt Nedmag de oorzaak bekend: te veel druk. Die uitleg maakt omwonenden er niet minder argwanend om.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Hoe ontstond het zoutlek?

'Dit zegt heel veel over hoe bekwaam ze zijn om hier magnesiumzout te winnen. Dat verontrust mij ontzettend', vertelt Jakoba Gräper. Zij werd dinsdag met andere omwonenden bijgepraat over het lek in Tripscompagnie.



2) 500 ambtenaren doen stoelendans

Het is misschien wel de grootste verhuizing die de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond ooit hebben gehad. Bijna vijfhonderd ambtenaren veranderen deze week van werkplek, omdat de gemeenten fuseren tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Een flinke klus dus...



3) 'Het was een echte mannenwereld'

Het is een nieuwsgierig wicht, Greeth Smit. Dat is dan ook meteen de titel van een biografie over haar leven en werk als persfotograaf. Schrijver is Wiebe Klijnstra. Terugblikkend noemt Smit haar leven als fotograaf 'avontuurlijk en onrustig'.

'Ik ben een rusteloos meisje geweest. Het was een echte mannenwereld, maar daar heb ik nooit bij stilgestaan.'



4) Verkoop je eigen school

'Het is een goede school, er wordt weinig gepest en het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Je hoort erbij.' Met die wervende teksten bevelen leerlingen hun middelbare school aan tijdens de Scholenmarkt in Martiniplaza.



5) Een halve eeuw trouwe dienst

50 jaar bij dezelfde baas; dat kan niet iedereen zeggen. En dus was er vandaag een feestje voor Martha Hebels bij sociale werkvoorziening Wedeka in Stadskanaal. 'Maar volgend jaar ga ik met pensioen hoor.'