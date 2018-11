Naam nieuwe DAL-gemeente wordt eind maart bekend

De naam voor de toekomstige fusiegemeente van Delfzijl, Appingedam en Loppersum moet eind maart zijn gekozen. Dan hakken de drie gemeenteraden definitief de knoop door.

De raadsklankbordgroep, waarin volksvertegenwoordigers uit alledrie de gemeenten zitten, praat begin volgende maand over de manier waarop die naam wordt bepaald. Een verkiezing is een van de opties die wordt besproken.

Aan zee

Al sinds het begin van de fusieperikelen gaan al de nodige namen rond, zoals Fivelingo, Damsterland of 'Loppersum aan Zee'. Die laatste is gekscherend bedacht door oud-burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum.

Op 5 december ligt het zogenoemde herindelingsontwerp ter inzage. Hierin staat waarom de gemeenten samengaan en hoe zij de toekomst zien. Daarop kan acht weken lang een zienswijze worden ingediend.

Grootste gemeente

Daarna is het woordt aan de gemeenten. Mochten zij er eind maart nog niet uit zijn, dan wordt volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl de naam van de grootste gemeente aangehouden. Dat is in dit geval zijn eigen gemeente Delfzijl. 'Daarna kan dit nog binnen een jaar aangepast worden via een amendement', aldus Beukema.