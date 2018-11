Max Verstappen: 'Ik zou gaan voor het circuit van Zandvoort'

Max Verstappen eerder dit jaar in Groningen (Foto: Dennis Venema)

Een Grand Prix op het TT-Circuit of op het circuit in de duinen van Zandvoort? F1-coureur Max Verstappen heeft slecht nieuws voor onze zuiderburen. 'Ik zou gaan voor Zandvoort.'

'Zandvoort is meer voor raceauto's is', zegt Verstappen tegen het magazine FHM. 'De motorcoureurs zullen altijd Assen zeggen.'

Race om een Grand Prix

Zandvoort en het TT Circuit in Assen zijn allebei in de race om de Formule 1 binnen te halen. Het TT Circuit kondigde vorige week aan het circuit in ieder geval geschikt te maken voor Formule 1-races.

Zandvoort zegt een brief van de Formule 1-organisatie te bezitten met een concreet voorstel om in 2020 een Grand Prix te organiseren.

